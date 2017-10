Vincenzo Vivarini, allenatore dell'Empoli, ha parlato a Lady Radio dopo la vittoria sull'Avellino: "Questo è un periodo del campionato in cui dobbiamo ancora migliorare, queste vittorie non fanno testo. Il nostro obiettivo è arrivare con una squadra più solida nei mesi di marzo e aprile. In fase offensiva siamo molto efficaci, anche se io stasera non sono molto contento. Dobbiamo lavorare per sistemare un po' di cose, i tre punti di stasera però non disturbano. Bisogna sottolineare l'aspetto di aver fatto punti stasera, adesso abbiamo davanti tante partite fuori casa e dovremo fare più punti possibili, stando attenti a centellinare le forze. Chi non ha giocato stasera deve stare pronto, perché dobbiamo affrontare un tour de force".