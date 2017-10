Vincenzo Vivarini, tecnico dell'Empoli, attacca l'arbitro, a Radio Lady, dopo la sconfitta subita contro il Venezia, che è costato il primato solitari ai toscani: "Spero che sarà analizzato quello che è successo nel finale. Dobbiamo accettare il risultato, io non voglio dire niente. Riguarderemo l’episodio dove noi siamo stati deboli. Quello che è successo è molto grave e io me lo ricorderò. La mia espulsione? Stavo provando a richiamare l’attenzione dell’arbitro, ma sono entrato in campo e lui, vedendomi, mi ha buttato fuori. Volevo dire al direttore di gara di ascoltare il guardalinee che forse aveva visto qualcosa in occasione del gol".