Comincia ufficialmente a Genova, in casa della Sampdoria, la seconda metà della stagione dell'Empoli. Fuori dalla Coppa Italia già dal turno precedente a quello andato in scena questa settimana, gli azzurri devono concentrarsi solo sul campionato per ottenere una salvezza che, al giro di boa, sembra essere nelle possibilità della squadra di Martusciello.



Il girone d'andata dei toscani non si è chiuso non un gran bottino (17 punti, 11 gol fatti e 26 subiti), ma per come si era messa nella prima parte di campionato tutto sommato in casa Empoli possono ritenersi soddisfatti del più 7 per quanto riguarda le lunghezze sulla zona retrocessione.



Il 2017 si è aperto con la fondamentale vittoria sul Palermo, ma pensare di aver chiuso la pratica con le tre vittorie su tre negli scontri dirette potrebbe rivelarsi un grave errore. Sarà importante cercare di fare punti in ogni gara, a partire proprio dalla prossima sfida esterna contro la Sampdoria dell'ex Marco Giampaolo.



Gli azzurri partono senz'altro sfavoriti, sia sul piano tecnico sia per quanto riguarda i numeri. In casa i blucerchiati hanno totalizzato 17 dei 23 punti totali, mentre l'Empoli lontano dal Castellani ha racimolato solo 6 punti, figli dell'unica vittoria in trasferta (4-0 a Pescara), 2 pareggi e 5 sconfitte.



La formazione ligure avrà il dente avvelenato per l'ingiusta sconfitta rimediata in extremis a Napoli e farà di tutto per tornare a un successo che in campionato manca dal 4 dicembre (2-0 al Toro). L'Empoli però non andrà a Marassi per fare la vittima sacrificale: la squadra di Martusciello sembra aver recuperato lo smalto offensivo (va a segno da tre gare consecutive) e ritrovato una buona compattezza difensiva.



Sul fronte mercato, se da un lato è cosa fatta per Thiam e si attende solo l'annuncio ufficiale (se tutto va come deve il giocatore potrebbe essere convocato per la sfida di domenica), dall'altro la situazione Grassi resta in standby.



Il giocatore ha fatto sapere all'Atalanta di gradire il trasferimento in prestito in Toscana, ma Gasperini non sembra del tutto convinto a lasciarlo partire. Innanzitutto perchè, vista la cessione di Gagliardini, vorrebbe avere la certezza di un sostituto adeguato; in secondo luogo perchè comunque rinuncerebbe mal volentieri ad un giocatore che conosce bene l'ambiente e soprattutto è ben inserito nei suoi dettami tattici.