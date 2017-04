Aprite gli occhi tifosi azzurri, perchè quello che avete vissuto negli ultimi 8 giorni non è un sogno, ma pura realtà. Prima di questa doppia trasferta, noi di calciomercato.com per primi avevamo focalizzato l'attenzione su quelli che sarebbero stati gli impegni successivi della squadra toscana, cioè le sfide casalinghe con Sassuolo e Bologna - crocevia fondamentale per la volata salvezza - dando per scontate le sconfitte con Fiorentina e Milan.



Invece l'Empoli, contro tutto e tutti, smentendo i pronostici e cancellando un trend in trasferta da retrocessione, ha compiuto una doppia impresa che rimarrà a lungo nella memoria del popolo azzurro, di quelle che i tifosi presenti al Franchi e al Meazza racconteranno ai nipotini.



Due vittorie di rabbia e di cuore, ma soprattutto due prestazioni tecnico-tattiche di primo livello. Incredibile ma vero, in 180' la squadra ha tirato fuori quelle caratteristiche che in questo campionato si erano viste con il contagocce: compattezza difensiva e cinismo in zona gol. Senza dimenticare l'effetto magico di Mchedlidze, ieri decisivo con il gol del momentaneo 1-0: dal suo rientro dopo l'infortunio infatti, l'Empoli ha portato a casa 7 punti in 3 gare.



E allora la domanda che ci viene spontanea è la seguente: dov'era questa squadra nelle 7 sconfitte consecutive e nelle tante domeniche archiviate senza segnare? Difficile trovare una risposta, la cosa importante è che la squadra di Martusciello abbia finalmente tirato fuori gli artigli nel momento più delicato della stagione. Forse è stato proprio il mezzo passo falso con il Pescara e il concomitante risveglio del Crotone a far suonare un assordante campanello d'allarme e a scuotere la coscienza dei toscani.



Oltre che rialzare il morale, a fortificare quelle certezze che sembravano svanite e ad alimentare l'almanacco dei ricordi azzurri, questi sei punti servono soprattutto a tenere a distanza il Crotone. Anche i calabresi infatti, con il pareggio di Torino e la vittoria di ieri a Genova con la Samp, hanno messo in piedi un doppio colpo mica da ridere, quadruplo se si considera anche i successi a Verona con il Chievo e allo Scida con l'Inter.



Se non fossero arrivati questi sei punti, gli azzurri sarebbero finiti nella zona rossa e oggi saremmo a parlare di una retrocessione sempre più vicina. Questo colpo di coda invece ha ribaltato il pronostico e frenato lo spirito da “remuntada” del Crotone, che oggi resta a -5 dagli azzurri e a -6 dal Genoa.



La serie di risultati negativi infatti ha fatto precipitare anche i rossoblu di Genova, che adesso rischiano sul serio. Tornado agli azzurri, restano di fondamentale importanza le prossime due sfida al Castellani con Sassuolo e Bologna, due squadre che davvero non ha più nulla da dire a questo campionato.



L'Empoli non dovrà perdere la mentalità e l'atteggiamento messo in campo in queste due eroiche trasferte e giocare questa doppia sfida con grande umiltà. Le qualità ci sono, meriti a Martusciello che ha saputo metterle in mostra. Adesso però è necessario evitare ulteriori passi falsi e chiudere la pratica. Il prima possibile.