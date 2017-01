Il calciomercato dell'Empoli è in assoluto fermento. Partiamo dal nodo forse più spinoso, quello che riguarda Alberto Gilardino. La sua partenza sembra ormai cosa certa: anche il presidente Corsi ha confermato la voglia di cambiare aria dell'attaccante piemontese, affermando che in questo momento ad Empoli c'è bisogno di gente contenta e motivata.



Le offerte per il centravanti campione del mondo non mancano: Pescara, Bologna, Chievo, addirittura il Parma che farebbe carte false per riportare in Emilia il figliol prodigo. Gilardino però ha in testa l'obiettivo dei 200 gol in Serie A (è a 188), per cui quest'ultima sembra ad oggi una romantica indiscrezione di mercato.



Insomma, Gila ha già le valigie in mano e la società azzurra è già alla ricerca di un sostituto. In pol sembra esserci Mame Thiam, attaccante classe '92 di proprietà della Juventus attualmente in prestito al Paok Salonicco. Il senegalese avrebbe espresso la volontà di chiudere in anticipo l’esperienza in Grecia e visti i buoni rapporti con la società bianconera l'operazione potrebbe chiudersi velocemente.



Si tratterebbe comunque di una scommessa, in quanto Thiam è sconosciuto anche a molti addetti ai lavori e soprattutto non ha esperienza in Serie A. In alternativa sono stati fatti i nomi di Ganz, ma pare che l’agente del giocatore avrebbe chiesto garanzie sull’impiego del suo assistito; e Dionisi, che forse sarebbe il nome più giusto per l’immediato ma che il Frosinone lascerebbe partire malvolentieri in quanto rappresenta uno dei punti fermi della squadra laziale che punta alla promozione in A.



Sembra infine vicina al definitivo tramonto la trattativa per Alberto Grassi. La partenza di Gagliardini ha però cambiato i piani in casa della Dea e Gasperini ha fatto proprio il nome del centrocampista di proprietà del Napoli come sostituto del neo interista per il suo centrocampo.



Uno stop che ha frenato anche la partenza di Buchel, ad un passo dal Pescara. Nel frattempo l'Empoli ha lasciato partire Maiello in direzione Frosinone, per cui Martusciello non può permettersi di perdere un'altra pedina a centrocampo fin quando non sarà pronta una valida alternativa.