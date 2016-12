Una rondine non fa primavera e una bella vittoria per 2-0 non fa salvezza. Però, l'Empoli che ieri ha battuto il Cagliari nonostante le difficoltà, nonostante le assenze e nonostante le scelte a sorpresa del mister, ha dimostrato di essere squadra e di meritarsi, dopo un girone, di essere fuori dalla zona retrocessione non solo per demeriti altrui.



Contro i rossoblu gli azzurri hanno tirato fuori quella grinta e quell'energia che erano mancate decisamente nelle partite con Sassuolo e Bologna. Hanno concesso poco e rischiato pochissimo (Skorupski è stato protagonista solo in occasione del rigore) e soprattutto per una volta sono riusciti a concretizzare tutte le palle gol che sono capitate.



Un successo sul quale, e per una volta è giusto ammetterlo, c'è la mano pesante di Martusciello. Il tecnico campano si è preso un bel rischio, quello cioè di schierare in attacco l'inedita coppia Marilungo-Mchedlidze, sulla carta la quarta e quinta punta del reparto offensivo azzurro, ed è stato ripagato appieno.



Sono stati proprio loro a confezionare i gol dell'incontro, entrambi realizzati dal centravanti georgiano su suggerimento del compagno d'attacco. I due hanno dimostrato un grande feeling e l'esito di questo esperimento potrebbe far cambiare le gerarchie offensive nella testa del tecnico.



Martusciello in 19 incontri ufficiali, Coppa Italia compresa, ha cambiato spessissmo gli interpreti offensivi (7 accoppiate differenti) e solo in occasione della vittoria a Pescara la coppia d'attaco designata (in quel caso la titolare, Maccarone-Pucciarelli) è stata altrettanto efficace.



Difficile pensare che il duo Marilungo-Mchedlidze possa diventare la prima scelta, da oggi però Martusciello sa di poter avere una soluzione in più, magari anche a gara in corso, per continuare la cavalcata verso la salvezza.



Un cammino che riprenderà martedì sera a Bergamo: contro l'Atalanta sarà durissima, ma se la squadra metterà la stessa intensità vista con il Cagliari, nessun risultato diventa proibitivo.