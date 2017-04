Mentre sul campo la squadra non porta a casa punti da due mesi e si limita a sperare nei passi falsi delle inseguitrici, negli uffici la società azzurra continua a lavorare per portare avanti un progetto non meno importante: il restyling dello stadio Castellani.



Proprio in settimana infatti si è sbloccato un passaggio importante che consente la ripresa del progetto: la società ha infatti raggiunto l'accordo economico con il Credito Sportivo, ente di diritto pubblico con gestione autonoma che finanzia varie discipline in tutta Italia.



Si tratta di un passaggio fondamentale, l'ultimo grande ostacolo da superare prima di poter portare tutta la documentazione in Comune. I prossimi giorni serviranno a definire i dettagli del piano economico finanziario e formalizzare gli accordi con i primi partner commerciali.



Un progetto che, lo ricordiamo, prevede la ristrutturazione dello stadio attuale che verrà trasformato in un impianto ultramoderno, con 17.500 posti a sedere ed intera copertura, al cui interno sorgeranno numerose attività commerciali.



Una volta consegnati i progetti, l'iter burocratico dovrà fare e il suo corso e ci vorranno almeno 6 mesi prima di poter intraprendere qualsiasi tipo di azione. Ergo: è assai improbabile che i lavori possano cominciare la prossima estate come l'Empoli aveva tanto sperato.



I tempi restano comunque in linea con le previsioni: i lavori, che partiranno con lo smantellamento della tribuna, dureranno 3 anni, per cui l'obiettivo di vedere terminata l'opera nel 2020 sembra possa essere raggiunto tranquillamente. A meno di ulteriori intoppi...