Tre sconfitte e un pareggio. È questo il magro bilancio registrato dalla squadra azzurra nell'ultimo mese di campionato. Dopo i 7 punti nelle tre partite di inizio anno (vittoria con il Palermo, pareggio a Genova con la Samp, vittoria in casa con l'Udinese) per l'Empoli si è nuovamente spenta la luce.



Ad essere onesti però il risultato che fa più storcere il naso è il pesante 4-1 incassato a Crotone, un brutto stop che (virtualmente) ha riaperto i giochi salvezza. Se i toscani in Calabria avessero strappato almeno un pari, ora i punti di distacco dal terzultimo, il Palermo, sarebbero 10 e discorsi praticamente chiusi.



Dire però che in questo momento l'Empoli rischia di essere rimontata, è forse un vero azzardo. Non tanto per demeriti dei toscani, che ad oggi conservano 8 punti ma che non sembrano in grado di imprimere il cambio di passo necessario per chiudere i giochi, quanto per l'incapacità delle inseguitrici di mettere in fila un paio di risultati che potrebbero davvero cambiare le sorti di un verdetto scritto.



Diciamo che questa salvezza se l'Empoli può perdere solo con un suicidio sportivo, ma è anche vero che ci sono da giocare altre due scontri diretti (in casa con il Pescara tra qualche settimana, a Palermo l'ultima di campionato) e sulla carta può succedere di tutto.



Questo mini tour de force che ha visto gli azzurri scontrarsi con le squadre più in forma del campionato (Inter e Lazio appunto), si concluderà sabato prossimo allo Stadium contro la Juventus. Poi arriveranno due gare in cui sarà necessario portare a casa almeno 4 punti: in casa con il Genoa e a Verona con il Chievo.



Uscire senza punti da questo doppio scontro alla portata, potrebbe voler dire inguaiarsi pericolosamente, visto che dopo un poker di sfide da paura con Napoli, Roma, Fiorentina e Milan, intervallate dal match casalingo con il Pescara.



Insomma, la salvezza ad oggi è messa lì in un cassetto. Nulla è scritto e starà agli azzurri cercare di far sparire la chiave al più presto ed evitare che una tra Palermo e Crotone (sì, il Pescara lo diamo davvero per spacciato) forzino la serratura.