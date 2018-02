Grande fiducia, con una punta di paura. È questo lo stato d'animo con cui i tifosi dellastanno vivendo quella che ormai è diventata una vera e propria telenovela di mercato, legata al futuro di. Individuato già la scorsa estate come un obiettivo importante, Beppe Marotta e Fabio Paratici hanno provato invano a convincere il Liverpool a lasciar partire il centrocampista tedesco con qualche mese di anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo contratto coi reds, trovando però davanti a loro il muro altissimo alzato da Jurgen Klopp, deciso a non arrendersi e provare fino all'ultimo minuto possibile a far rinnovare il classe '94.Diverse, invece, le sensazioni che si vivono nella società bianconera., a cui ha già anche spedito i contratti. La mancata firma non genera preoccupazione: viene vissuta come una forma di rispetto nei confronti del Liverpool, ma c'èIl contratto dell'ex Real Madrid è in scadenza 2019:. Una situazione non nuova in casa bianconera, che negli ultimi anni ha ripetuto operazioni simili diverse volte: la scorsa estate è arrivato a Torino, insieme a, che sarà libero a giugno. Nell'estate, invece,al centro della difesa. E in attesa di possibili aste milionarie perdalla Fiorentina. Ora tocca a Emre Can-Khedira, la Juve riprova la staffetta di mercato in anticipo.@marcodemi90