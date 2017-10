Il suo nome è sulla lista della Juventus da tanto tempo e continua a essere ai primi posti dei giocatori seguiti da Beppe Marotta e Fabio Paratici in vista delle prossime sessioni di mercato. È Emre Can, centrocampista in scadenza di contratto a giugno col Liverpool e andato in gol ieri sera, nel 5-1 della Germania sull'Azerbaigian. A fine partita, il classe '94 ha parlato a Kicker del suo futuro: "L'offerta della Juventus? È sempre un onore ricevere delle offerte da club rinomati e con una grande storia. Io al momento sono concentrato sulla mia stagione sul Liverpool, a tutto il resto penserà il mio agente".



FUTURO APERTO - Il futuro è un discorso ancora aperto per Can, che ha rifiutato più volte il rinnovo offerto dal Liverpool e non scarta l'ipotesi di cambiare Paese: "La Premier League è un grande campionato, quello più importante al mondo, ma bisogna avere rispetto anche per gli altri grandi club e per gli altri campionati. Io al Bayern Monaco con Klopp l'anno prossimo? Non so cosa accadrà e non conosco i progetti del mister".