Da domani mattina, come comunicato dal Liverpool, Emre Can tornerà ad allenarsi con il resto dei compagni in vista della partenza di domenica alla volta della "sua" Germania dove l’allenatore dei Reds Jürgen Klopp dirigerà la seconda fase della preparazione estiva. Un viaggio che il mediano potrebbe saltare qualora andassero in porto i piani della Juventus, pronta ad affondare il colpo nelle prossime 48 ore. A riportarlo è Tuttosport.