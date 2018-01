E' il mese del calciomercato e, inevitabilmente, anche i duelli della rubricasono incentrati sul mercato bianconero. Si tratta ovviamente di nomi per la stagione 2018-19, visto che a gennaio, a meno di sorprese, la Juve non farà nulla, né in entrata né in uscita. Ma è in questo mese che si gettano le basi per le trattative per l'estate, e anchesono già al lavoro in vista della campagna trasferimenti estiva, che avrà il compito di rinnovare e ringiovanire una rosa che, insieme a quella del Chievo, è la più vecchia della Serie A. I nomi?. In particolare, fra i primi due, lanon ha dubbi:, il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com