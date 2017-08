FANTACALCIOMERCATO

In principio fu il, ma l'affare saltò. Così l'epicentro della trattativa si spostò in Italia, precisamente a Firenze:aveva in mano il giocatore, facendo però trascorrere un lasso di tempo rivelatosi fatale in vista della chiusura dell'operazione. Subentrò dapprima la, poi l'di prepotenza balzò in testa. Il futuro di, esterno d'attacco delè però tutto ancora da scrivere.: circa quindici milioni di euro, cifra complessiva dell'operazione, per regalare un rinforzo a Stefano Pioli., probabilmente con un'azione classificabile all'epoca come "di disturbo".: incontrò l'agente Mustafa Ozcan a Milano e trovò l'accordo con il giocatore, lasciando aperta solamente la questione con la società tedesca. Ma qualcosa si è rotto: dalla Premier League continuano gli interessamenti, i milanesi si sarebbero invece stancati dei giochi al rialzo sulle commissioni creati dall'entourage, che però ha smentito ufficialmente il fatto.- Negli ultimi giorni, l'Inter si è allontanata dal giocatore, complici alcuni intoppi. Secondo quanto raccolto da, sebbene la trattativa sia rallentata.: il primo nome sulla lista diè quello didelma, se l'opportunità non dovesse concretizzarsi, le quotazioni del turco potrebbero salire nuovamente. Uno dei rappresentanti del giocatore è in Italia, al momento in vacanza, forse in attesa della svolta.- "A quanto pare questo trasferimento si è bloccato, Mor continua ad essere un giocatore del Borussia Dortmund", parola del direttore sportivo dei gialloneri. Dietro potrebbe esserci lo? Roberto Mancini sarebbe sulle tracce del turco, come riportato dalla rivista tedesca. Insomma, dall'Inghilterra alla Russia, fino alla lotta in Serie A: tutti vogliono Emre Mor, l'Inter ha probabilmente perso il vantaggio sulle altre pretendenti ma è ancora concretamente in corsa. Anche se l'affare Schick potrebbe cambiare i piani e le scelte economiche. La Roma invece attende gli sviluppi. Ma serve rapidità d'esecuzione.