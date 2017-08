Un profilo che piace da tempo, osservato già ai tempi in cui Roberto Mancini era ancora seduto sulla panchina dell'Inter. Emre Mor è il nome del momento per il mercato italiano perchè dopo l'offerta della Fiorentina, le dichiarazioni di Monchi e quelle prima dette poi smentite dall'agente, anche l'Inter si è inserita nella corsa per il fantasista del Borussia Dortmund.



L'INCONTRO CON L'AGENTE - Nella mattinata di oggi, infatti, l'agente del giocatore ha fatto visita alla sede dell'Inter dove ha avviato i primi contatti con il duo Ausilio-Sabatini. L'Inter si è inserita nella corsa per il talento classe '97 è pronta a presentare un'offerta al Borussia Dortmund, ma non superiore ai 14/15 milioni di euro.



FIORENTINA E ROMA - Il club nerazzurro è interessato ma, ad oggi, il club più avanti nelle trattative è la Fiorentina. Il club viola ha rilanciato fino a 17 milioni di euro, ma il giocatore è più attratto da altre destinazioni. Se la Roma, che considera Emre Mor l'alternativa a Mahrez e l'Inter, che però non vuole spingersi fino ai 22 milioni richiesti dal Borussia Dormtund, troveranno l'intesa, il turco darà a loro la precedenza.