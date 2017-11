Alfredo Aglietti, tecnico della Virtus Entella, parla a Sky Sport dopo il pareggio in casa dell'Avellino: "L'avevamo preparata così con i raddoppi sugli esterni che l'Avellino sfrutta molto per servire Ardemagni. Lo abbiamo inibito bene. Io sono appena arrivato e devo pensare alla mia squadra, non ho badato all'Avellino che ha un buon allenatore. Conosciamo la forza degli irpini e ci siamo preparati per questo, abbiamo avuto anche un paio di ripartenze ma sono soddisfatto della prestazione, dobbiamo ripartire da qui per fare quello che possiamo fare visto il nostro potenziale".