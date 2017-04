Roberto Breda, tecnico della Virtus Entella, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Ternana: "Affrontiamo una squadra che sta facendo bene, che ha vinto quattro delle ultime sei gare mostrando prestazioni di qualità e personalità. Ha ottimi giocatori, ma noi vogliamo fare bene sapendo che non sarà facile. Vogliamo dare continuità ai risultati e affrontare ogni gara con la voglia di ottenere il massimo. Sappiamo che loro hanno giocatori molto fisici e bravi nelle ripartenze, per questo dobbiamo mantenere l'equilibrio e poi utilizzare le nostre armi. Sappiamo che non è semplice anche perché ci sono squadre sul fondo che stanno viaggiando su ritmi più alti di quelle di testa".