Il direttore sportivo dell'Entella, Matteo Superbi ha parlato dell’affare che porterà all'Inter il centrocampista Nicolò Zaniolo: "In questa settimana ci sarà la fumata bianca, a meno di sorprese che per ora tendo ad escludere. Non credo che il ragazzo possa tornare qui in prestito, i club che lo hanno chiesto desiderano averlo a disposizione e a valutarlo giorno dopo giorno, nel tentativo di capire come farlo crescere e maturare al meglio".