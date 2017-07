"Un saluto a tutti i tifosi rossoneri, scrivo per la prima volta su questo sito.

Sarà che il duo al comando mi ha fatto tornare la passione per quella che una volta era la squadra che incuteva terrore appena varcava i confini italici. E dopo anni passati a San Siro prima e sul divano davanti alla TV poi mi sto riavvicinando con ottimismo a seguire la squadra: non che abbia mai smesso, ma la passione un po' era scemata negli ultimi anni visti i risultati altalenanti e il gioco che latitava.Non è detto che quest'anno il gioco sia spumeggiante, non siamo nemmeno partiti per il ritiro, ma le premesse di costruire una squadra che giochi a "Calcio" con la "C" maiuscola sono buone. Non perché chi ci allena abbia cambiato modulo o mentalità, ma perché i primi acquisti firmati Fassone e Mirabelli danno, secondo la mia modesta opinione, una faccia completamente nuova ad una squadra che ha sempre faticato sugli esterni di difesa e nella costruzione di gioco. Se per questo secondo punto siamo ancora in alto mare vista la situazione legata a Biglia credo che per il primo punto siano e stanno per essere fatti investimenti all'altezza per regalare a Mister Montella degli interpreti del ruolo degni di essere chiamati terzini e in grado di ricoprire, nel caso di un 3-5-2, il ruolo di esterni di centrocampo ... "

Luca Borioni risponde:



Il Milan sta finalmente ricostruendo un'identità. Non era stato fatto negli ultimi anni della gestione Berlusconi, mentre il passaggio ai cinesi prendeva forma tra mille incertezze. Ora i presupposti ci sono e la coppia Fassone-Mirabelli sta lavorando con lucidità, forte delle potenzialità messe a disposizione dalla nuova proprietà. I segnali sono decisamente incoraggianti. C'è un progetto, ci sono idee da seguire. E ci sono anche giocatori di qualità. Ma in questa fase, il risvolto più incoraggiante - come sottolinea il nostro amico - riguarda il risvegliato entusiasmo dei tifosi rossoneri. Erano anni che certi sentimenti non potevano essere rilanciati. L'isolamento è finito.

