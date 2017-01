La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Serie B. Il primo botto del 2017 porta la firma del Benevento che ingaggia il centrocampista Eramo (contratto sino al 2019) dalla Sampdoria. Il Frosinone è pronto a rispondere con la punta Mokulu dall’Avellino, squadra che è a un passo dal terzino Laverone dalla Salernitana. Molto attivo il Vicenza: la prima scelta per il centrocampo resta Gucher (Frosinone), con Pulzetti (Spezia) alternativa; davanti può tornare Ebagua (ora alla Pro Vercelli). Il Brescia, che dopo il grave infortunio di Somma e il ritorno a Udine di Bubnjic, anche lui infortunato, deve sistemare la difesa e punta in particolare su Krajnc (Sampdoria) e Jakimovski (Benevento). Pisa e Bari vogliono il regista Vacca (Foggia). Il Perugia ha chiesto Scozzarella al Trapani. Il Cesena ha ceduto l’attaccante Djuric agli inglesi del Bristol City per 2 milioni di euro.