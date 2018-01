Non sarà il tema più caldo al momento - ci sono Dybala e Var a fare la voce grossa -, ma come un fuoco che arde ancora sotto la cenere, è sempre vivo.Troppo presto per alcuni, troppo "irrequieti" e stufi di stare in panchina altri, fino a.... Il polacco sta convincendo tutti, dalla dirigenza ai tifosi, da Allegri allo stesso Buffon, che con questo questo infortunio gli ha di fatto garantito un periodo di prova da titolare, come uno stage per conquistare il posto nella Juve.