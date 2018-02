Sono bastati appena 62 minuti a Michy Batshuayi per conquistare i tifosi del Borussia Dortmund e far dimenticare Pierre-Emerick Aubameyang, passato all'Arsenal. Il calciatore belga si è reso subito protagonista con il club teutonico mettendo a segno una doppietta nella gara d'esordio, vinta con il risultato di 3 a 2 dagli uomini di Stoger sul campo del Colonia. Un debutto da record per l'ex Chelsea,che richiama proprio quello del gabonese con la maglia del Dortmund: l'ultimo a realizzare due reti alla prima apparizione in Bundesliga fu proprio Aubameyang, che nel 2013 fece addirittura una tripletta nella sfida tra Borussia e Ausburg. Oggetto del desiderio di molte squadre, tra cui il Siviglia di Vincenzo Montella, e proposto alla Roma nell'affare Dzeko (no del club), Batshuayi ha scelto il Borussia Dortmund per rimettersi in gioco e compiere il definitivo salto di qualità, dopo l'addio forzato al Chelsea su richiesta di Antonio Conte, che lo ha scaricato cercando (e trovando in Giroud) la sua punta ideale in alternativa a Morata.



ROMA - Proposto in prestito dal Chelsea nelle prime fasi della complessa trattativa per portare alla corte di Conte Emerson Palmieri e Dzeko, il profilo di Batshuayi non ha convinto fino in fondo il direttore sportivo giallorosso Monchi, pronto a tuffarsi sul mercato per regalare a Di Francesco un esterno offensivo, promuovendo Schick come prima scelta nel ruolo di centravanti. Un'opportunità sfumata sia a livello economico che tecnico per il club giallorosso, che poteva incassare una cifra importante per l'attaccante bosniaco e puntare sulla voglia di riscatto di un giovane di grande talento e già con esperienza internazionale come Batshuayi.



POST-AUBA - 141 reti e 36 assist in 213 partite. I numeri di Pierre-Emerick Aubameyang testimoniano quanto sia stato importante nell'economia della squadra il calciatore gabonese negli ultimi quattro anni e mezzo. Batshuayi ora è chiamato al difficile compito di non far rimpiangere il nuovo attaccante dell'Arsenal. Cinque mesi per conquistare Dortmund; cinque mesi per convincere il Chelsea a puntare su lui e giocarsi le proprie chance da protagonista con la maglia di Blues nella prossima stagione; cinque mesi per archiviare il capitolo Aubameyang e scrive una nuova pagina della storia del club. Nei primi 90 minuti in maglia giallonera, il belga ha già dato prova di poter prendere il posto del gabonese in campo e nel cuore dei tifosi: l'obiettivo è di segnare con continuità fino a fine stagione e rispondere a chi lo ha scartato e non lo ha ritenuto all'altezza di grandi palcoscenici.