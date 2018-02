​Pachonik è un calciatore molto duttile. Nasce terzino destro, ma spesso nel corso della stagione l'allenatore biancorosso lo ha adattato per necessità al ruolo di esterno offensivo. Nel Carpi è diventato ben presto un punto fermo nell'undici iniziale, e sino ad oggi ha collezionato 21 presenze con la maglia emiliana. Secondo le indiscrezioni raccolte da calciomercato.com il calciatore è seguito in particolare dalla Samp - specialmente in caso di partenza di Bereszynski - e dall'Udinese, che con il Carpi ha già condotto in passato l'operazione Lasagna. Non mancherebbero però neppure le pretendenti all'estero. Per Pachonik si sono mosse infatti anche il Werder Brema in Germania e il Watford in Inghilterra.

