Ha solo vent'anni, ha vissuto in tre paesi e ha già collezionato 48 presenze in Serie A e 22 in Ligue 1 al primo campionato in Francia: sono i numeri di Assane, centrocampista scuola Empoli che attualmente milita nel, ottavo nel campionato transalpino. Già la scorsa estate il calciatore classe 1997 era entrato nel radar di parecchie squadre italiane, ad esempio la. Pure le 'big', dalla Roma alla Juventus, avevano monitorato la sua crescita. Ad un certo punto, Dioussé sembrava ad un passo dal club blucerchiato, prima del repentino inserimento del Saint-Étienne che aveva sbaragliato la concorrenza assicurandosi il cartellino del mediano senegalese.Dopo solo una stagione vissuta nella Loira il suo nome è già tornato alla ribalta per quanto riguarda la Serie A. Dioussé è stato accostato nuovamente alla Sampdoria , che ha continuato a seguirlo. A Genova oltretutto il centrocampista ritroverebbe, l'allenatore che lo fece esordire in Serie A il 23 agosto 2015 e che lo lanciò nel calcio dei 'grandi'. Si dice che anche ilsia interessato ad un profilo giovane, con ampi margini di crescita eppure già temprato da tre campionati vissuti da protagonista. Alla corte di De Laurentiis potrebbe crearsi un altro intreccio interessante: Giampaolo è stato il primo a dargli fiducia, ma a notarlo nella Primavera dell'Empoli fu Maurizio Sarri, che da gennaio in poi cominciò ad aggregarlo alla Prima Squadra pur senza farlo mai giocare.Un ritorno di Dioussé in Italia però sembra molto complicato. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva daci sarebbero parecchisul ragazzo, che piace a numerose compagini italiane e estere, ma il Saint-Étienne è fortemente determinato a. La dirigenza francese vuole impostare la formazione della prossima stagione sul giocatore, che ha acquistato soltanto un'estate fa e su cui ha investito circa 5,5 milioni di euro. Dioussè insomma è consideratodai transalpini. L'unico caso in cui la società biancoverde potrebbe prendere in considerazione la possibilità di lasciar partire il calciatore sarebbe di fronte ad un'offerta 'monstre', magari a seguito di un Mondiale indimenticabile, vissuto da protagonista con il Senegal. Si tratta comunque di un'eventualità piuttosto remota che allontana – almeno per quest'estate – il ritorno dell'ex Empoli in Italia.