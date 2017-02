Più Schick che Muriel. Inter e Sampdoria si sono incontrate per discuterne e intavolare una trattativa; il ds nerazzurro Ausilio, dopo aver chiesto e ottenuto il via libera dalla Sampdoria, ha avviato i primi contatti con l'agente del calciatore ceco. I nerazzurri, che sono alla ricerca di un vice Icardi, hanno individuato nel classe ’96 il giusto profilo.



Rischia dunque di ripetersi la storia degli attaccanti che si trasferiscono dalla Liguria a Milano. Prima di Icardi fu la volta di Milito, seppur il principe militasse nell’altra squadra della città, il Genoa. Poi Icardi, che in nerazzurro è cresciuto e si è affermato da capocannoniere. Il prossimo potrebbe essere Patrik Schick, che alla prima apparizione in A ha già fatto intendere di avere tutte le carte in regola per dire la sua. Questo lo ha capito anche Ferrero, che per cederlo chiede 25 milioni di euro.