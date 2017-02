Il suo arrivo ha ridato tecnica e imprevedibilità all'attacco del Milan. Gerard Deulofeu è già entrato nelle simpatie dei tifosi, che lo osservano attenti e gli hanno già tributato un lungo applauso nell'ultima gara disputata contro la Fiorentina. L'incertezza riguarda il suo futuro, di questo e di tanto altro calciomercato.com ne ha parlato, in esclusiva, con il suo agente Gines Carvajal.



Carvajal, si aspettava un impatto così positivo di Deulofeu al Milan? Già un gol e un assist decisivi...

"Io ero sicuro delle qualità di Gerard, è un grande giocatore. Sinceramente non mi aspettavo che potesse già fare così bene, dopo poche settimane dal suo arrivo al Milan".



Le sue prestazioni stanno ripagando il club rossonero, che aveva avuto una lunga trattativa con l'Everton, durata quasi un mese, non crede?

"La determinazione di Rocco Maiorino, del Presidente Berlusconi e di Galliani hanno avuto un ruolo determinante. E' stata una trattativa lunga ma siamo molto felici di come sia andata a finire. Non era facile iniziare così positivamente, ma sapevamo del forte gradimento di Montella ed era la scelta giusta da fare. Gerard ha sentito subito la fiducia, questa è fondamentale per fare bene".



Dalla Spagna sono sicuri, però, che a giugno il Barcellona eserciterà il diritto di 'recompra'...

"Io non credo che sia così certo, il Barcellona adesso ha altro a cui pensare. Deve recuperare nella Liga e provare a ribaltare al Camp Nou, il passivo dell'andata con il Psg".



Nessuno del club catalano si è fatto vivo con lei?

"No, in questo momento nessuno del Barcellona si è fatto vivo. E' chiaro che il futuro però dipende dalla loro volontà perché hanno questo diritto da poter esercitare".



Deulofeu potrebbe spingere per rimanere in rossonero nonostante non sia previsto il diritto di riscatto dall'Everton?

"Ad oggi credo che sia molto felice di stare al Milan, non posso escluderlo assolutamente".



Quali sono le prime sensazioni del giocatore? Lo ha sentito di recente?

"Ci sentiamo spesso e lo trovo molto felice, quasi sorpreso del suo inserimento al Milan. E' entrato facilmente nel gruppo, che lo ha accolto bene. Gli piace molto Milano, le strutture del club e i tifosi. Le sensazioni sono ottime".



Domenica la dedica per il gol è andata alla compagna, che tra poco lo renderà papà...

"Si, sua figlia nascerà a Barcellona per il semplice fatto che la sua compagna vive lì e non può viaggiare in questo periodo molto importante della loro vita".