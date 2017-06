L’Inter vuole Federico Bernardeschi. Suning ha fretta di chiudere il primo colpo di mercato e Piero Ausilio accelera sul talento della Fiorentina che tanto piace anche a Luciano Spalletti e Walter Sabatini. Pochi giorni fa l’incontro che ha avvicinato le parti, quando il ds dell’Inter e Beppe Bozzo, agente del calciatore, si sono visti in un noto albergo del centro di Milano. Un dialogo di qualche oretta, sufficiente ai nerazzurri per capire quanto l’attaccante sia distante dal rinnovo di contratto con la Fiorentina.



UNA CLAUSOLA DI TROPPO - La famiglia Della Valle ha offerto un ingaggio da circa 2,5 milioni di euro a Bernardeschi, ma la clausola rescissoria che la società viola ha in mente di inserire nel contratto, non aggrada né il calciatore né il suo agente. In questa “frattura” si è inserita l’Inter, pronta a mettere sul piatto una proposta da oltre tre milioni di euro a stagione in favore del talento classe ’94.



CONTATTO CON LA FIORENTINA - In corsa per il calciatore c’è anche la Juventus, ma in questo momento i nerazzurri sembrano in vantaggio. Nei prossimi giorni la società di corso Vittorio Emanuele cercherà anche il primo contatto con la Fiorentina, che chiede almeno 45 milioni di euro per liberare Bernardeschi. Non è escluso che Ausilio cercherà di inserire una contropartita tecnica all’interno della trattativa e a tal proposito non bisogna escludere la carta Caprari e non va dimenticato che Stevan Jovetic è rientrato dal prestito al Siviglia. In entrambe le ultime due sessioni di mercato, i viola hanno provato a trattare il ritorno in toscana dell’attaccante montenegrino. Ma attenzione anche a Gianluca Caprari, che piace molto alla Fiorentina.