A piccoli passi, verso l'acquisto del Milan. Sino Europe Sports non ha nessuna intenzione di gettare la spugna e, nonostante gli ostacoli di queste settimane, continua a lavorare per completare il closing il prima possibile, anche se al momento è difficile dare una scadenza precisa. Secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.com ieri sono arrivati 20 dei 100 milioni di euro della terza caparra necessari per posticipare il closing al 7 aprile.



UN ALTRO SLITTAMENTO - Un anticipo sulla terza rata, insomma, per cercare di tranquillizzare Berlusconi, il quale nell'ultimo periodo è apparso un po' scocciato. Yonghong Li non ha ancora recuperato i finanziamenti necessari per accontentare Fininvest e ha chiesto altro tempo per trovarli. I restanti 80 milioni difficilmente arriveranno entro venerdì, non è da escludere un ulteriore slittamento del closing.