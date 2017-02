Contatto Napoli-Insigne. La discussione relativa al rinnovo del fantasista azzurro, sul tavolo sin dall'estate, è ricominciata: con un contatto blindato, già avvenuto, tra l'entourage del giocatore e la dirigenza del Napoli.



QUI NAPOLI - Dunque, il silenzio inaugurato a luglio è finito: secondo quanto raccolto da Calciomercato.com le parti hanno ricominciato a dialogare, ad affrontare una questione congelata da qualche mese che, se tutto andrà come sperano sia il club azzurro sia il giocatore, dovrebbe portare a un nuovo prolungamento del rapporto, in scadenza nel 2019. Il rinnovo di Insigne, insieme con quelli di Mertens e Ghoulam, è uno degli argomenti principali del futuro del Napoli. Una storia che, ovviamente, assorbirà il tempo che occorre: e ciò significa che a questo primo contatto, ovviamente, ne seguirà un altro a stretto giro.



QUI MILANO - Nel frattempo, sullo sfondo resta sempre il Milan. Il Milan made in China che prenderà vita, infatti il ds prescelto dalla nuova proprietà, Mirabelli, ha incontrato a Milano i manager di Insigne, Ottaiano-Andreotti, illustrando l'intenzione di puntare su Lorenzo per il futuro.