Le indecifrabili dinamiche del mercato. Chi avrebbe mai detto - anche solo qualche settimana fa -che Diego Costa sarebbe rimasto al Chelsea? Nonostante il rapporto disastroso con Antonio Conte, la sua dichiarata volontà di tornare all'Atletico Madrid e la corte estiva del Milan, l'attaccante spagnolo è rimasto a Londra. Fino alla prossima sessione di mercato, Diego Costa non si muoverà sicuramente da Cobham. Lo dice la lista dei giocatori diramata dal Chelsea: Diego Costa c'è, il nome del ribelle attaccante spagnolo compare nell'elenco consegnato ufficialmente per la partecipazione alla Premier League 2017/2018.



VOLEVA ANDARSENE - "Sto solo aspettando che il Chelsea mi liberi - dichiarava Diego Costa al Daily Mail lo scorso 13 agosto -. Non volevo andarmene, ero felice lì. Ma quando l’allenatore non ti vuole, puoi solo andartene. Spero che il mio passaggio all’Atletico si risolva entro questo mese. Il Chelsea che mi sanziona senza pagarmi lo stipendio. Vogliono che mi alleni con la squadra riserve, senza nemmeno poter entrare nello spogliatoio della prima squadra. Non vogliono che entri a contatto con i miei ex compagni di squadra. Non è giusto: non sono un criminale. Mi stanno multando ogni settimana ma la verità è che a me non interessano i soldi. Milan? Mi volevano vendere in Cina oppure in altre squadre... ma io voglio andare solo all’Atletico e non dove mi pagano di più. Perché non mi lasciano andare se non mi vogliono? Conte è un allenatore con poco carisma, molto freddo e distante con i suoi calciatori".



IL MILAN - Parole che riassumono alla perfezione l'estate di Diego Costa. L'abilità di Jorge Mendes non è bastata per spostare l'attaccante spagnolo da Londra. Marina Granovskaia, dirigente della squadra di Abramovich, si è fermamente opposta alla cessione del giocatore a prezzo di saldo: le uscite pubbliche di Diego Costa non sono piaciute, il Chelsea si è messo di traverso e ha trattenuto il giocatore, valutato oltre 50 milioni di euro. Il Milan, interessato a Diego Costa su ammissione di Massimiliano Mirabelli ("Aubameyang è nel mio destino: è stato il primo giocatore che sono andato a vedere dal vivo, il mio primo viaggio fu proprio per lui. Nuovo attaccante? Ci stiamo lavorando e non possiamo sbagliare: anche Kalinic e Diego Costa sono nella nostra lista", parole datate 9 agosto), alla fine ha deciso di puntare su Nikola Kalinic, più gradito rispetto allo spagnolo e arrivato per 30 milioni di euro.



E ORA? - Diego Costa alla fine resta a Londra, prigioniero del club che in estate lo ha scaricato tramite un sms. O meglio, prigioniero di Antonio Conte. E ora cosa accadrà? L'impressione era che, in caso di permanenza, il 28enne si sarebbe allenato con la squadra riserve del Chelsea, visti i rapporti tesissimi con staff e dirigenza. L'ultima mossa, però, ha spiazzato tutti. Tranne Courtois, che aveva già previsto tutto e annunciato su Twitter: "Diego Costa? Se queda". Diego Costa resta a Londra, pronto a giocarsi un posto da titolare con il connazionale Alvaro Morata, arrivato in estate dal Real Madrid. Riuscirà Diego Costa a riconquistare la fiducia di Antonio Conte e l'amore dei tifosi del Chelsea? L'ultima parola spetta al campo, come sempre. E da gennaio l'Atletico Madrid potrà tornare ad operare sul mercato...