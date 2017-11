Arrivato da perfetto sconosciuto, ha saputo farsi apprezzare per le sue qualità tecniche e per la sua duttilità che tanto piaceva ad Antonio Conte. E ora, dopo cinque anni trascorsi nel belpaese con indosso le casacche di Sampdoria, Atalanta e Chievo, è tornato nuovamente in Sud America dove sta disputando una grandissima stagione con gli argentini del Colon. Ne parliamo oggi in esclusiva su ilBiancoNero.com proprio con lui:“Per fortuna, la mia avventura qui in Argentina sta procedendo nel migliore dei modi. Abbiamo vinto in trasferta contro l’Argentinos Jr. e questo ci ha permessi di esser secondi in classifica alle spalle del Boca Juniors. Mi sono anche levato lo sfizio di trovare la via del gol qualche giornata fa (ride ndr). Abbiamo un buon gruppo, siamo ottimisti e stiamo lavorando bene”