#ParteMédico Verón tiene una mialgia en los isquiotibiales izquierdos. Toledo un esguince del tobillo derecho. — Estudiantes de L.P. (@EdelpOficial) 28 gennaio 2017

Dopo due anni di inattività Juan Sebastianè tornato in campo col suoDurante la partita contro il, la sua seconda in stagione, mentre stava cercando di resistere alla pressione di un avversario, nel tentativo di calciare il pallone ha avvertito un dolore alla gamba sinistra e, nell’accasciarsi, ha subito chiesto il cambio alla panchina. Uscito sconsolato, l’ex playmaker di Sampdoria, Parma e Inter tra le altre si è sottoposto alle cure, il tutto tra eloquenti smorfie di dolore. L’Estudiantes ha annunciato che Veron ha riportato una mialgia al tendine del ginocchio sinistroin Argentina intanto in molti si stanno già chiedendo se Veron tornerà ancora in campo.