#EDLP Fútbol Profesional | Juan Sebastián Verón firmó contrato y se convirtió en el segundo refuerzo del plantel. https://t.co/KfTdqR3bVO pic.twitter.com/b9WACt2WTU — Estudiantes de L.P. (@EdelpOficial) 28 dicembre 2016

Si attendeva l'ufficialità, ora è arrivata anche quella: J. A 41 anni il centrocampista ex Sampdoria, Parma, Lazio, Inter, Chelsea e Manchester United ha firmato un contratto dicon i Pincharratas. Promessa mantenuta, quindi, da parte della Brujita, pronto a dare l'assalto alla Copa Libertadores.Prenderà il minimo salariale, che verrà devoluto per la crescita del club. Veron si sta allenando con il professor Leandro De Rose per tornare in forma al più presto e l'8 gennaio ci sarà il suo debutto ufficiale contro il Bayer Leverkusen.