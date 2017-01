Juan Sebastian Veron, a 41 ha deciso di tornare a fare il giocatore dell'Estudiantes. Queste le parole della Brujita prima della sfida di Orlando con il Bayer Leverkusen: "Non so ancora se giocherò titolare. Mi sento bene in vista del nuovo esordio e con i ragazzi, ora che sono un loro compagno, il rapporto non è cambiato. Questa partita è il modo migliore per iniziare la stagione e per preparare gli impegni in Coppa Libertadores. L'anno scorso l'Estudiantes era una buona squadra, avremmo potuto fare di più anche se l'annata è stata soddisfacente".