I gol di Pellegrini e Petagna regalano all’Italia la prima importantissima vittoria agli Europei Under 21. Grazie al 2-0 sulla Danimarca gli azzurri raggiungono la Germania in testa al girone C e rimangono in corsa per la vittoria del gruppo. Obiettivo che per i quotisti rimane più facile per i tedeschi: il primo posto della squadra di Hrubesch è offerto a 1,70 da Snai, mentre per l’Italia l’offerta sale a 2,15. Già fuori dai giochi Danimarca e Repubblica Ceca, ko al debutto e date a 20,00. L