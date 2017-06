Parte con il conforto delle quote l'avventura azzurra agli Europei Under 21, che cominciano oggi in Polonia. Il debutto dei ragazzi di Di Biagio è previsto stasera a Cracovia contro la Danimarca e il pronostico disegnato dai quotisti SNAI è nettamente favorevole. Il «2» dell'Italia è a 1,70, l'«1» danese sale fino a 5,00, con il pareggio a 3,65. La nostra nazionale ha esibito nelle partite di qualificazione una notevole solidità difensiva: soltanto tre reti subite in dieci partite. Potrebbe essere una buona idea il No Goal a 1,87. Stretta la forbice tra Under e Over, rispettivamente a 1,80 e 1,87. Il vantaggio azzurro al termine del primo tempo vale 2,30, il doppio «2» (primo tempo e finale) si gioca a 2,55.