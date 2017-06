La formula dell'Europeo Under 21 prevede che soltanto la prima di ognuno dei tre gironi da quattro squadre passi in semifinale, con promozione della migliore seconda. Per gli azzurrini la missione si presenta tutt'altro che facile, a giudizio dei quotisti, che ritengono favorita la Germania a 1,95. Chance italiane a 2,85, seguono la Danimarca a 7,00 e la Repubblica Ceca a 9,00. Quanto al successo finale, Spagna avanti a tutti, a 3,50, sul podio Germania (4,50) e Italia (5,50). Outsider Portogallo (7,00), Inghilterra (10) e i padroni di casa della Polonia (15).Non facile indovinare il capocannoniere della manifestazione. Il maggiore indiziato per SNAI, a quota 7,00, è il tedesco Davie Selke, passato in questi giorni dal Lipsia all'Hertha Berlino. A 10 ci sono Berardi, il doriano Schick (Repubblica Ceca) e il trio spagnolo Deulofeu-Asensio-Iñaki Williams.