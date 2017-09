Momenti di tensione e calcio di inizio ritardato di un'ora (dalle 21.05 alle 22.05) a Londra per la partita di Europa League tra Arsenal e Colonia. L'arrivo in massa nella capitale dei sostenitori ospiti, in numero ampiamente superiore rispetto a quello dei biglietti concessi ha costretto la polizia a cambiare il programma della serata di Europa League per ragioni di ordine pubblico. Giunti in 20.000 in città nonostante i tagliandi venduti fossero 3000, i tifosi del Colonia hanno provato a sfondare ai cancelli dell'Emirates Stadium e gli steward, impauriti dal rischio che i supporters tedeschi prendessero possesso di alcuni posti a loro non riservati in altri settori dello stadio, hanno impedito l'accesso anche ai fan dell'Arsenal.



Una situazione surreale e potenzialmente molto pericolosa, che ha generato chiaramente confusione e un principio di rissa all'esterno dell'impianto, ma soprattutto la rabbia dei tifosi dell'Arsenal per l'incapacità delle autorità cittadine di gestire l'arrivo in massa dei tedeschi. Qualche scaramuccia si è verificata anche dentro lo stadio con gli steward, una volta consentito l'accesso, mentre gli addetti alla sicurezza controllavano che i supporters del Colonia si trovassero nella zona a loro adibita. Già nel corso del pomeriggio, le vie del centro di Londra erano state prese d'assalto dagli ultras tedeschi, che hanno intonato cori e lanciato alcuni bengala.