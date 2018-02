Ecco tutte le qualificate agli ottavi di finale di Europa League, dopo la fine dei sedicesimi di finale. Domani alle 13 è previsto il sorteggio a Nyon per il prosieguo della competizione, due le italiane ancora presenti (Lazio e Milan):



TUTTE LE QUALIFICATE: CSKA Mosca -Rus, Lokomotiv Mosca - Rus, Atletico Madrid - Spa, Dinamo Kiev - Ucr, LAZIO, Viktoria Plzen - Rep Ceca, RB Lipsia - Ger, Sporting Lisbona -Por, Lione -Fra, Zenit -Rus, Arsenal - Ing, Borussia Dortmund - Ger, Athletic Bilbao - Spa, Marsiglia - Fra, MILAN, Salisburgo - Aus.



I PERICOLI MAGGIORI - I pericoli maggiori per le italiane, oltre ad eventuali derby che dagli ottavi in poi sono possibili e a lunghe trasferte in Russia o Ucraina, sono sicuramente gli spagnoli dell'Atletico Madrid, gli inglesi dell'Arsenal e i francesi del Lione.