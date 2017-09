La netta sconfitta rimediata domenica scorsa contro la Lazio ha raffreddato molti entusiasmi. Alla vigilia del debutto nel girone di Europa League, però, il Milan continua a riscuotere la fiducia dai quotisti SNAI, che vedono i rossoneri primi favoriti per la conquista del trofeo. Il trionfo finale del Diavolo si gioca a 7,50, al pari dell'Arsenal; seguono, a 20, Lione, Lazio, Villarreal, Everton e Athletic Bilbao. Chiaramente favorito il Milan anche per la partita di domani sera, in casa dell'Austria Vienna. Il «2» vola molto basso, a 1,47, il pareggio sale a 4,50, la vittoria degli austriaci (terzi nel loro campionato dopo sette partite) è in lavagna a 6,50.