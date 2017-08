Il cammino in Europa League inizia in salita, ma per i bookmaker c’è margine per un piazzamento a sorpresa. Il sorteggio porta l’Atalanta nel gruppo E, in compagnia di Apollon Limassol, Lione ed Everton e sulle lavagne internazionali il testa a testa per il primato è proprio tra la squadra francese e quella inglese. I Toffees la spuntano di poco, a 2,30, per Genesio e i suoi la quota sale a 2,75; per entrambe, invece, la qualificazione è in discesa, vista l’offerta a 1,30 e a 1,45. Per l’Atalanta c’è il terzo posto in tabellone, con qualche speranza concreta visto che la distanza da Everton e Lione non è così incolmabile: il passaggio ai sedicesimi vale 1,80, il primato del girone è dato a 3,75. Pochissime chance, infine, per i ciprioti del Limassol, la cui qualificazione pagherebbe 5,00 e il primo posto 26,00.