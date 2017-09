Ritorno col botto per l'Atalanta in Europa. A 26 anni di distanza dall'ultima volta, la squadra di Gian Piero Gasperini non ha sentito la pressione e ha rifilato una lezione all'Everton di Ronald Koeman. Partono subito forte i nerazzurri, che trovano con Masiello il gol del vantaggio, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Prima dell'intervallo la Dea chiude la gara, con un gol-capolavoro del Papu Gomez e il tris di Cristante, dopo un bell'assist di Petagna. Nessun pericolo nella ripresa per l'Atalanta, che sfiora addirittura il 4-0 con Freuler, che colpisce una traversa. Finisce 3-0, la prima in Europa League è dolce per i bergamaschi.