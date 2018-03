Il giovedì sera di TV8 anche questa settimana è all'insegna dell'Europa League. In occasione delle gare di ritorno degli ottavi di finale, il canale propone "Diretta Gol Europa League", in onda giovedì 15 marzo alle ore 21.05. Collegamenti da tutti i campi per seguire, con rimbalzo di linea in tempo reale, tutte le azioni più importanti, le reti e le occasioni da gol che determineranno l'accesso ai quarti di finale. In primo piano, la sfida dell'Emirates Stadium di Londra, dove il Milan è chiamato all'impresa per ribaltare la sconfitta per 2-0 patita contro l'Arsenal solo una settimana fa. Inoltre, aggiornamenti in tempo reale di Lione-CSKA Mosca e Salisburgo-Borussia Dortmund. La serata di Europa League inizia già alle ore 20.30 con il prepartita con Alessandro Bonan, Federica Fontana, Luca Toni, Lorenzo Amoruso, Marco Bucciantini e Fayna. Alla fine degli incontri, alle ore 23, al via Gol Collection con le interviste a caldo e gli highlight di tutte le altre partite della serata con un occhio di riguardo alla sfida che vede impegnata la Lazio sul campo della Dinamo Kiev, in programma alle ore 19. Infine, a mezzanotte e mezza, ampia sintesi della sfida tra Arsenal e Milan, l'incontro più atteso delle gare di ritorno degli ottavi di finale.