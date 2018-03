Il Milan può approfittare delle assenze in attacco dell'Arsenal. Alexandre Lacazette non ha ancora recuperato dall’infortunio, Pierre-Emerick Aubameyang, arrivato a gennaio, non è nelle liste Uefa. Il pericolo principale, quindi, è rappresentato da Danny Welbeck, dato a 3,50 tra i probabili marcatori della partita. Tra i rossoneri, invece, è sempre Patrick Cutrone, miglior goleador dei suoi, piazzato a 2,75 per il settimo sigillo in Europa.