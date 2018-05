Le statistiche pesano eccome nel pronostico sulla finale di Europa League, in calendario il prossimo 16 maggio a Lione. Di fronte l’Olympique Marsiglia e l’Atletico Madrid che hanno un rendimento diametralmente opposto in tema di finali: due giocate e due perse per i francesi, due trionfi in altrettanti epiloghi, al contrario, per gli spagnoli. Sul tabellone Microgame la squadra di Diego Simeone parte in netto vantaggio: la conquista della coppa è data a 1,35, il successo di Rudi Garcia, sale invece a tre volte la scommessa. Il distacco tra le due formazioni aumenta nelle scommesse secche sulla gara: l’Atletico è ampiamente favorito, a 1,70, il pareggio viaggia a 3,55, il successo dell’Olympique è dato invece a 5,50. Nelle due finali giocate l’Atletico Madrid ha trionfato rispettivamente 2-1 (nel 2010, contro il Fulham) e 3-0 (nel 2012, contro l’Athletic Bilbao), risultati che figurano tra i più probabili sul tabellone scommesse: il 2-1 per i Colchoneros è dato a 8 volte la posta, il loro 3-0 è invece proposto a 11,50, anche se, in assoluto, il finale più probabile è l’1-0 spagnolo, piazzato a 5,00.