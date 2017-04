Corentin Tolisso osservato speciale nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Il centrocampista del Lione, sul quale Juve e Roma (a entrambe le quali ha segnato in questa stagione) fanno la corsa, è tra i favoriti nelle scommesse sui marcatori della gara contro il Besiktas. Del resto, quest’anno il calciatore francese è in stato di grazia, 8 gol in Ligue 1, due in Champions e uno in Europa League (alla quale il Lione ha avuto accesso come terza classificata nella fase a gironi di Champions): una rete nel match di domani è piazzata a 2,75, non troppo distante da quella di Alexandre Lacazette, miglior realizzatore dei francesi con 24 reti in campionato e 4 in Europa, dato a 1,53 su Microgame. Tra i turchi il più temibile è Cenk Tosun, dato a 2,75 per il quinto sigillo europeo, ma attenzione anche all’ex Inter Ricardo Quaresma: un gol del “Trivela” viaggia a 3,75. Quanto all’esito del match il pronostico è nettamente sbilanciato sul Lione: francesi favoriti a 1,58, a 4,20 il pareggio, si sale a 5,25 per il blitz dei turchi.