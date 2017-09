Vittoria con brivido per il Milan nella seconda giornata di Europa League, con qualche errore di troppo che costa la prima bocciatura sulle lavagne internazionali. Il 3-2 strappato al Rijeka mantiene i rossoneri in testa al gruppo D e nelle scommesse sulla vittoria del girone (dove si giocano a 1,06), ma i due gol incassati dai croati sul 2-0 costano il primo posto sul tabellone della squadra che si aggiudicherà la coppa: Montella e i suoi, favoriti fino a due settimane fa, scivolano in seconda posizione, a 7,50, sorpassati (anche se di poco) dall’Arsenal, a punteggio pieno nel gruppo H, dato a 7 volte la posta. Terzo posto per la Lazio, anche se per trovare i biancocelesti bisogna arrivare a 17,00, poi ci sono il Villarreal a 17,00 e lo Zenit a 19,00.