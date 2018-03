Europa League, oltre al Milan anche la Lazio non se la passa benissimo, il 2 a 2 all’Olimpico contro la Dinamo Kiev ha complicato non poco i piani europei dei biancocelesti che ora sono obbligati a vincere in Ucraina. Non sarà facile, con la Dinamo che non perde un match casalingo di rango internazionale dal 19 ottobre del 2016, ma il pronostico dà fiducia agli uomini di Inzaghi, favoriti a 2.12. I padroni di casa sono vincenti a 3.30, il segno X vale 3.65. Per la conquista dei quarti però, il vantaggio biancoceleste si assottiglia, a 1.85 contro 1.90 degli ucraini. Trascinata dal solito Immobile, la Lazio ha l'attacco più prolifico dell’Europa League, con 19 reti: l’Over 2,50 è a 1.76 e il goal ospite sembra scontato a 1.17. La firma di Immobile anche su questo match, vale 2.10. I biancocelesti hanno perso le ultime due trasferte all'estero ma poi hanno passato il turno 4 volte su 5 dopo aver pareggiato il match d'andata davanti al pubblico amico: dati che fanno ben sperare anche gli scommettitori di Sisal Matchpoint, il 72% li dà vincenti in Ucraina e 91% li vede ai quarti di finale.