L’1-1 ottenuto in 10 contro 11 all’Emirates spalanca le porte della finale di Europa League all’Atletico Madrid. I quotisti si sbilanciano per la semifinale di ritorno in programma domani al Wanda Metropolitano, dove i Colchoneros hanno perso solo due volte da inizio stagione (una in Champions con il Chelsea e una in Coppa del Re con il Siviglia). Sul tabellone 888sport.it, dunque, l’«1» è offerto a 1,73, in largo vantaggio su un altro pareggio (3,65) e sul «2» dei Gunners (5,20), che hanno vinto una sola delle ultime cinque trasferte disputate tra Premier ed Europa League. A bordocampo l’Atletico non avrà Simeone, squalificato dopo l’espulsione dell’andata, ma a disposizione della squadra ci sarà di nuovo Diego Costa oltre che Antoine Griezmann: due attaccanti di peso che, insieme al reparto avanzato dell’Arsenal, lanciano l’Over a 1,72, contro il 2,10 dell’Under. I Colchoneros sono la prima scelta anche nelle scommesse sulla squadra che vincerà la coppa: il trionfo è offerto a 1,83, davanti al Marsiglia (3,50) e all’Arsenal (5,75), mentre il Salisburgo chiude a 17,00.