La seconda vittoria contro il Nizza regala alla Lazio la qualificazione ai sedicesimi di Europa League e la certezza del primo posto nel gruppo K. A due giornate dalla chiusura della fase a gironi i biancocelesti si sono portati in prima fila anche nelle scommesse sul vincente, dove sono secondi solo all’Arsenal: i Gunners, che pure sono qualificati, si giocano a 7,50 sul tabellone Snai, con la squadra di Inzaghi che insegue a 10,00. Stessa quota per il Milan, che però registra un altro deludente 0-0 contro l’Aek Atene. Bene anche l’Atalanta, che pur con il pareggio all’ultimo secondo subìto dal Limassol è quarta a 20 volte la posta, insieme alla Real Sociedad. Poco più in alto Villarreal, Zenit e Lione, tutte a 25,00, per il Marsiglia si arriva a 33,00