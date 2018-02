Sono appaiate nelle quote su chi vincerà la coppa, ma nelle scommesse su chi passerà gli ottavi di finale dell’Europa League Milan e Lazio vivono situazioni opposte. Ai rossoneri il sorteggio di oggi ha riservato uno dei peggiori avversari possibili. Affronteranno l’Arsenal - una delle grandi pretendenti al trionfo finale - e partono da sfavoriti sul tabellone delle scommesse. Su Snai i Gunners ai quarti sono dati a 1,65, il colpo rossonero sale a 2,15. Discorso diverso per la Lazio, attesa dal doppio confronto con la Dinamo Kiev: i biancocelesti, che hanno spazzato via la Steaua nei sedicesimi, sono dati a 1,30 per la qualificazione, contro il 3,20 sugli ucraini. Nelle giocate sul trionfo, però, le quote di Milan e Lazio si equilibrano: entrambe sono piazzate a 12 contro 1. In cima al pronostico svetta l’Atletico Madrid, a 3,25, seguito dall’Arsenal a 6,00, mentre a completare il podio delle favorite c’è il Borussia Dortmund, piazzato a 7,00.